அம்மா மினி கிளினிக்கை மூட திமுக அரசு முடிவு? அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சூசகம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அம்மா மினி கிளினிக்கிற்கு தற்போது அவசியம் இல்லை என்று கூறி இழுத்து மூட செய்துள்ளது திமுக அரசு. இதுபற்றி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறும்போது, அம்மா மினி கிளினிக்கிற்கு தற்போது அவசியம் இல்லை என்றும் அம்மா மினி கிளினிக், அம்மா உப்பு, அம்மா காய்கறிகள் அங்காடி, அம்மா கூட்டுறவு அங்காடி போன்றவை விளம்பரத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டவை என்று கூறினார்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனியால் அறிவக்கப்பட் திட்டம் அம்மான மினி கிளினிக் திட்டம். இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டபோது விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

தமிழகம் முழுவதும் 2,000 மினி கிளினிக் தொடங்கப்படும். ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் ஒரு மருத்துவர், ஒரு செவிலியர் மற்றும் ஒரு உதவியாளர் இடம்பெற்றார்கள். இந்நிலையில் அவசர கோலத்தில் தேர்தலுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக திமுக கடும் விமர்னம் செய்தது.

செவிலியர்கள் போராட்டம் வேதனை...நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்றுக - கமல்,டிடிவி தினகரன் ஆதரவு

English summary

The DMK government has pulled out of the Amma Mini Clinic saying it is not needed at present. Speaking on the occasion, Minister Ma Subramaniam said that there was no need for Amma Mini Clinic at present and that Amma Mini Clinic, Amma Salt, Amma Vegetable Store and Amma Co-operative Store were started for advertising.