சேகர்பாபுவுக்கு குவியும் பாராட்டு.. திமுக அரசின் அடுத்த அதிரடி. சபாஷ் அறநிலையத்துறை!

சென்னை : இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு துறை சார்ந்த செயல்பாடுகளுக்காக அனுப்பப்படுவதால் சுற்றறிக்கைகள் அனைத்தையும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வெளியிட உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படியே அனைத்து துறை சார்ந்த உத்தரவுகளும் இந்து அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது. இந்த வெளிப்படைத்தன்மையை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

தமிழகத்தில் திமுக தலைமையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு சேகர் பாபு இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். இவர் இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுமார் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் புணரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்படி பல்வேறு கோயில்களில் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது

Minister of Hindu Religious Affairs Sekarbabu has ordered that all circulars be issued for public view as they are being sent for departmental activities. Accordingly all departmental orders are published on the website of the Hindu Charities Department.