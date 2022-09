ஓரளவு.. இந்த வார்த்தைதான் பயமாக இருக்கிறது.. போர்க்கால அடிப்படையில் வெள்ள தடுப்பு பணி தேவை- ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழகா அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பருவமழைக் காலங்களில் ஆங்காங்கே சுரங்கப் பாதைகளில் தண்ணீர் தேங்குவதை உடனுக்குடன் வெளியேற்றுவது, தெருக்களில் தேங்கும் தண்ணீரை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துவது, வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்வது, பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது ஆகியவை மாநில அரசின் முக்கியமான கடமைகளாகும்.

இதற்கேற்ப, வட கிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் செப்.26ம் தேதி முதலமைச்சர் தலைமையில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் சென்னை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

O. Panneerselvam has insisted that the Tamil Nadu government should carry out flood prevention measures on a war-time basis as the northeast monsoon is about to begin.