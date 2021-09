சானிட்டரி நாப்கின் டூ கொரோனா கால சாப்பாடு வரை முறைகேடு புகார்- எப்ப சிக்குவார் மாஜி சி.விஜயபாஸ்கர்?

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் சானிட்டரி நாப்கின் முதல் கொரோனா கால முன்களப் பணியாளர்களுக்கான உணவு வழங்கியது வரை ஏராளமான முறைகேடு புகாருக்குள்ளான சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த விஜயபாஸ்கர் மீது எப்போது நடவடிக்கை பாயும் என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள்.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மீதான குட்கா லஞ்ச புகார் நாடறிந்த ஒன்றுதான். குட்கா லஞ்சம் தொடர்பாக ரெய்டு நடத்தப் போன இடத்தில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா பட்டியல் சிக்கி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதனாலேயே ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தலை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஒத்திவைத்தது. குட்கா லஞ்ச முறைகேடு வழக்கில் வசமாக சிக்கிய விஜயபாஸ்கர் அடுத்தடுத்து ஏராளமான புகார்கள் குவிந்து கொண்டே வருகின்றன. தற்போதைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியமும் விஜயபாஸ்கர் மீதான கொரோனா கால ஊழல்களை அம்பலப்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

Social Activists had urged that the DMK Govt will take action against AIADMK Ex Minister C Vijayabaskar for the corruption charges.