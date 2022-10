’பாரம்பரிய பத்திரிகைகள்’ ஆசையில் மண் விழுந்துருச்சே! பொதுக்குழுவில் சீண்டிய ஸ்டாலின்! பரபர பின்னணி!

Chennai

சென்னை : திமுக உட்கட்சி தேர்தல் அமைதியாக நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், 'திமுகவின் வன்முறைக் கலாச்சாரத்தை' என்று எழுதலாம் என்று துடித்த சில பாரம்பரிய பத்திரிக்கைகளின் ஆசையில் மண் விழந்துள்ளதாக திமுக தலைவரும் , தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் 15வது உட்கட்சி பொதுத் தேர்தல் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது. இதில் ஒன்றிய, நகர ,பேரூர் மற்றும் பகுதி கழக செயலாளர் மாவட்ட, மாநகர கழக செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து தலைவர், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் தணிக்கை குழு உறுப்பினர்களுக்கும் வேட்பு மனு தாக்கல் ஏழாம் தேதி வழங்கப்பட்டது. அப்போது திமுக தலைவரும் , தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் தலைவர் பதவிக்கு மனு தாக்கல் செய்தார்.

DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that while the DMK internal party elections have been conducted peacefully, the desire of some traditional newspapers to write about 'DMK's culture of violence' has fallen.