கமல் கூறிய அதே வார்த்தையில் .. பாஜகவிற்கு கடும் பதிலடி கொடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

சென்னை: நீட் பயத்தால் அரியலூர் மாணவி கனிமொழி தற்கொலை செய்து கொண்டது கடும் மன உளைச்சலையும் - வேதனையையும் தருகிறது. நீட் என்பது துரோகமும் - சூழ்ச்சியும் மட்டுமே என்பதற்கு புதிய உதாரணம், அதன் வினாத்தாள் 35 லட்சத்துக்கு விற்பனையானதேயாகும். ஒன்றியத்தின் நீட் சூழ்ச்சிக்கு தற்கொலை தீர்வாகாது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக நீட் தேர்வில் இரண்டு முறை தோல்வி அடைந்த சேலம் மேட்டூரைச் சேர்ந்த மாணவர் தனுஷ், இன்று காலை திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வல்களை ஏற்படுத்தியது.

இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் அரியலூர் மாவட்டம் சாத்தம்பாடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி என்பவரது மகள் கனிமொழி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 562 மார்க் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடம் பெற்ற மாணவி கனிமொழி நீட் தேர்வு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுதிய நிலையில் தற்கொலை செய்து, தோற்றுவிடுவோம் என்ற பயம் காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டார் என கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என்று கூறிய திமுக, ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் ஏன் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பி அதிமுக , மநீம, பாஜக உள்பட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

Udayanithi Stalin said in a tweet that The new example of the fact that NEET is only treachery and intrigue is that its question paper has sold for 35 lakhs. Suicide is not the solution.