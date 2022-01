வேலுநாச்சியார் யாருன்னு தெரியாதா.. இங்க பாருங்க..ஹிந்தி சப்-டைட்டிலில் வீடியோ..மாஸ் காட்டிய கனிமொழி

Chennai

சென்னை: வேலுநாச்சியார் யார் என்றே தெரியவில்லை என்று மத்திய அரசு கூறிய நிலையில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை முதலில் எதிர்த்த ராணி வேலு நாச்சியார்தான் என்று கனிமொழி எம்.பி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய தேசத்தின் குடியரசு தினம் வருகிற 26-ம் தேதி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. குடியரசு தினம் கொண்டாட மக்கள் தயாராகி வரும் நிலையில் இதற்கு முன்பாகவே ஒரு பெரிய சர்ச்சை எழுந்தது.

Kanimozhi MP has posted a video on his Twitter page saying that Rani velunachiyar, was the first to oppose the British government as the union government had said it did not know velunachiyar who was