இந்த 3 முக்கிய பிரச்சினைகள்.. நாடாளுமன்றத்தை தெறிக்க விடப்போகும் தி.மு.க எம்.பி.க்கள்.. செம பிளான்!

சென்னை: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் நாளை முதல் தொடங்குகிறது. வருகிற ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி வரை மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது. இந்தக் கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 19 அமர்வுகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த கூட்டத் தொடரில் பல்வேறு முக்கியமான மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு நாடாளுன்றத்தை சுமுகமாக கொண்டு செல்வது மிகவும் முக்கியமாகும். இதன்படி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு இன்று கூட்டியது.

நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை மந்திரி பிரகலாத் ஜோஷி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர். நாடாளுமன்றத்தை சுமுகமாக நடத்துவது குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

