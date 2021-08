ஜெயலலிதா பெயர் இருப்பதை திமுகவால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை- எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்வியில் புரட்சி செய்தவர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகம் திறக்கப்பட்டது என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைக்கப்படும் திமுக அரசு தெரிவித்துள்ளது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அந்த வகையில் சட்டசபையில் இன்று ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழக விவகாரத்தில் திமுக அரசு காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பழகன் புகார் தெரிவித்தார். மெரினாவில் உயர்கல்வி மன்றத்தில் உள்ள ஜெயலலிதா சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கவில்லை என அதிமுக புகார் தெரிவித்தது. ஜெயலலிதா சிலைக்கு ஒரு மாத காலமாக மாலை அணிவிக்கவில்லை என்றும் அன்பழகன் குற்றம் சாட்டினார்.

இதற்கு பதிலளித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள மீன்வளப் பல்கலைக்கழகம், சென்னையில் உள்ள இசைப் பல்கலைக்கழகம் ஜெயலலிதா பெயரில்தான் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு வந்தது அதிமுக அரசு என்று கூறினார்.

English summary

Edappadi Palanisamy has said that Jayalalithaa University was opened during the last AIADMK regime in honor of former Chief Minister Jayalalithaa, who revolutionized education. Edappadi Palanisamy has said that the DMK government's statement that Jayalalithaa University will be merged with Annamalai University is politically motivated.