திமுக விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி! மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் தயாநிதி மாறன் தீவிரம்!

சென்னை: திமுக விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணிக்கு மாவட்டந்தோறும் புதிய நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்யும் பணிகளில் தயாநிதி மாறன் எம்.பி. தீவிரம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளார்.

திமுக வரலாற்றில் முதல்முறையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணியின் முதல் மாநில செயலாளராக தயாநிதி மாறன் எம்.பி. அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டார்.

இதையடுத்து மாவட்டச் செயலாளர்களோடு கலந்து பேசி விரைவில் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணிக்கான புதிய மாவட்ட நிர்வாகிகள் லிஸ்டை அவர் வெளியிடவுள்ளார்.

Dhayanidhi Maran MP appointed new administrators for the DMK sports development team in every district. He has started showing seriousness. He is Elected as the first State Secretary of the Sports Development wing which has been formed for the first time in the history of DMK. He will soon release the list of new district administrators for the sports development wing after discussing with the district secretaries.