எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோட்டையான சேலத்தில் கோட்டை விட்ட அதிமுக.. கொடி நாட்டிய திமுக! ஈரோட்டிலும் அபாரம்

சென்னை: சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கோட்டை என்று வர்ணிக்கப்படும் இந்த பகுதிகளில் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தில் ஊரக உள்ளாட்சியில் காலியாக இருந்த 10 கிராம ஊராட்சித் தலைவர் பதவிகள், 23 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகள், பனமரத்துப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய 9வது வார்டு கவுன்சிலர் பதவி, மாவட்டப் பஞ்சாயத்து 10வது வார்டு கவுன்சிலர் பதவி ஆகியவற்றுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 11 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

24 பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், 91 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.

DMK wins elections in Salem and Erode districts which have been described as the stronghold of Edappadi Palaniwami DMK won the by-elections in Salem and Erode districts. The AIADMK has failed in these areas, which have been described as the stronghold of opposition leader Edappadi Palaniwami.