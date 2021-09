நூதன ஏமாற்றுவேலை.. மக்களே இதில் மட்டும் சிக்கிடாதீங்க.. வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆர்பிஐ அறிவுரை!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சமீப நாட்களாக அதிகரித்து வரும் நூதன முறை மோசடி காரணமாக வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி மீண்டும் அறிவுரை ஒன்றை வழங்கி உள்ளது.

வங்கி கணக்குகளில் இருந்து பணத்தை திருடுவதற்காக நிறைய மோசடி கும்பல்கள் நாடு முழுக்க உருவெடுத்துள்ளது. தொடக்கத்தில் ஏடிஎம் மெஷினில் ஸ்கிம்மர் வைத்து போலி ஏடிஎம் கார்டுகளை தயாரித்து அதன் மூலம் மோசடி வேலைகளை செய்து வந்தனர். இப்போதெல்லாம் இது பழைய டெக்னிக் ஆகிவிட்டது.

இப்போதெல்லாம் நேரடியாக வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு போன் செய்து வங்கி கணக்கில் மாற்றம் செய்வதாக கூறி கார்ட் மேலே இருக்கிற 16 நம்பர் சொல்லுங்க சார் என்று கேட்டு மோசடி செய்கிறார்கள். முக்கியமாக வடஇந்தியாவை சேர்ந்த பல மோசடி கும்பல் அரைகுறை தமிழில் இப்படி மோசடி செய்வதை வழக்கமாக கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

English summary

Do not provide your bank details, pin, or to any who says RBI to bank account holders as the people are complaining about cheatings.