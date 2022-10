"பூனைக்குட்டி" வந்தாச்சு.. ஜெ.மரண ரிப்போர்ட் பார்த்து அதிர்ந்த சசிகலா! "அவருக்கு" போன் போட்டாராமே.. ஓஹோ

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மர்ம மரணம் குறித்து ஆய்வுசெய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ள ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தால் தமிழக அரசியலில் நேற்று முதல் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான ஒரு விஷயம் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.

கடந்த 2016ம் ஆண்டு திடீர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது... ஆனாலும், சிகிச்சை பலனளிக்காத காரணத்தால் அவர் மறைந்துவிட்டதாக கூறப்பட்டது..

எனினும், அவரது மரணம் தொடர்பான பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டவாறே இருந்தது.. குறிப்பாக, சசிகலா மீது சந்தேக ரேகைகள் அழுத்தமாகவே விழுந்தது.

நான் என்ன டாக்டரா? ஜெயலலிதா சிகிச்சை பற்றி மருத்துவர்களே முடிவு செய்தனர்.. சசிகலா பரபர கருத்து!

