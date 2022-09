25 பேர்.. திருநாவுக்கரசும், ஸ்டாலினும்.. டெல்லி பறந்த போன்.. பாஜக சீக்ரெட்டை உடைத்த திருச்சி சூர்யா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக பாஜகவின் அடுத்தக்கட்ட பிளான்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து, வெளிப்படையாகவே திருச்சி சூர்யா நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

திருச்சி சூர்யா ஒன் இந்தியாவுக்கு ஸ்பெஷல் பேட்டி தந்துள்ளார்.. அப்போது, தமிழகத்தில் நிலவும் பரபரப்பான சம்பவங்கள் மற்றும் திமுக அரசு செயல்பாடுகள் குறித்த கேள்விகளை முன்வைத்தோம்.

அவைகளுக்கு திருச்சி சூர்யா நீண்ட விளக்கத்தை சற்று காட்டமாகவே தெரிவித்துள்ளார்.. அப்போது ஒரு பிரதான கேள்வியையும் கூடுதலாக கேட்டோம்.

SC-யோ, பள்ளரோ, பறையரோ.. ஆ. ராசா குலத்தொழிலையா பார்க்கிறார்.. பேசக்கூடாதுங்க.. சீறிய திருச்சி சூர்யா

English summary

Do you know why L Murugan has been assigned additional responsibility and we will win 25 seats, says Trichy Surya