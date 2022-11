வேணும்னா சரணடையுங்க.. மாணவி பிரியா பலியான வழக்கு.. மருத்துவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் மறுப்பு

Chennai

சென்னை: கால்பந்து விளையாட்டு வீராங்கனை மாணவி பிரியா உயிரிழந்த வழக்கில் மருத்துவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அதேபோல வேண்டுமானால் காவல்துறையில் சரணடைய வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்களுக்கு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மாணவி பிரியா உயிரிழந்தது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் முன்ஜாமீன் கோரி பிரியாவுக்கு சிகிச்சையளித்த மருத்துவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடினர்.

மிரட்டல்

இது குறித்த வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், மருத்துவர்கள் தரப்பில், மாணவி பிரியாவுக்கு பின்னர் இரண்டு அறுவை சிகிச்சை செய்ததாகவும் அவர்கள் அனைவரும் நலமுடன் இருக்கிறார்கள் என்றும் வாதம் வைக்கப்பட்டது. அதேபோல தங்கள் குடும்பத்தினரையும் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்றும், விசாரணைக்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தருகிறோம் எனவும் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும், "இந்த விவகாரம் அரசியலாக்கப்பட்டுவிட்டது. எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. சரணடைய காவல் நிலையம் செல்வதற்கே எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கில் மிரட்டல்கள் வருகின்றன" என்று கூறியுள்ளனர்.

மறுப்பு

நீதிபதி தரப்பில், "தற்போதுதான் சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. எனவே விசாரணை நடத்த சிறிது அவகாசம் வழங்க வேண்டும். உங்களுக்கு முன்ஜாமீன் உட்பட எந்த நிவாரணமும் வழங்க முடியாது. வேண்டுமானால் சரணடையுங்கள். அறுவை சிகிச்சை முடிந்து பணி நேரம் முடிந்ததும் வீட்டிற்கு சென்று விட்டேன் என்று எப்படி கூறுகிறீர்கள்?" என்று கேள்வியெழுப்பி முன்ஜாமீனை மறுத்தார். அதேபோல வழக்கு விசாரணை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் நீதிபதி கூறியுள்ளார். இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் வேண்டும் என மருத்துவர்கள் சோமசுந்தர் மற்றும் பால்ராம் சங்கர் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தை நாடியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

