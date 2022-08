"கறுப்பு ஆடு".. லீக் ஆன மேட்டர்.. செம டென்ஷனில் ஸ்டாலின்.. லிஸ்ட் ரெடியாமே.. பட்டென திரும்பிய பாஜக

Chennai

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளாராம்.. இதனால் விரைவில் களையெடுப்பு நடப்பதற்கான அறிகுறி தென்படுவதாக தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த மாதங்களில், ஆளுநர் ரவி மீதான அதிருப்திகள் வெடித்ததையடுத்து, திமுக அரசும், அதன் கூட்டணிகளும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தன.

ஆனால் திடீரென இந்த கருத்து மோதல்கள் மெல்ல மெல்ல குறைந்தன.. ஆளுநர் ஏதாவது சர்ச்சையாக பேசினால் மட்டுமே அதற்கு திமுக பதிலடி தந்து வந்தது. அதிலும் ஆர்எஸ் பாரதி அல்லது டிஆர் பாலு போன்ற முக்கிய தலைவர்கள் மட்டும் பதில் சொல்லி வருகின்றனர்.

English summary

Does cm mk stalin take action against the Senior Officials and What is his next plan திமுகவின் முக்கிய அதிகாரிகள் களையெடுக்க போவதாக கூறப்படுகிறது