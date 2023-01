4 பாயிண்ட்.. அப்படியே ‘உல்ட்டா’.. ப்ளேட்டை திருப்பிப் போட்ட ஓபிஎஸ்.. பளீச்னு சொன்ன கேசிபி! அதேதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடைபெற்று வரும் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முன்வைக்கும் வாதங்கள் எல்லாம் நான் முன்பே சொன்ன பாயிண்டுகள் தான், என்னை கட்சியை விட்டு நீக்கும்போது ஓபிஎஸ் ஏற்றுக்கொள்ளாத வாதங்களை இன்று அவரே உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்வைத்துள்ளார் எனச் சாடி இருக்கிறார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமி.

அதிமுக கட்சி விதிகளை மீறிச் செயல்படுகிறார் எனக் கூறி ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் இணைந்து அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமியை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்சியை விட்டு நீக்கினர். அப்போது முதல் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையும் விமர்சித்து கருத்துகளைக் கூறி வருகிறார் கேசி பழனிசாமி.

இந்நிலையில், தற்போது அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உச்சகட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பு முன்வைத்துள்ள வாதங்கள், ஓபிஎஸ்ஸின் முந்தைய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிரானவை என விமர்சித்திருக்கிறார் கேசி பழனிச்சாமி.

English summary

Former AIADMK MP K.C.Palaniswami has said that in the ongoing AIADMK case hearing in the Supreme Court, all the arguments presented by O. Panneerselvam's side are the points I have already made.