ரஜினிகாந்த் இங்கு இல்லை..மழையில் காத்திருக்காதீர்கள்.. ரசிகர்களுக்கு லதா ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழையில் யாரும் காத்திருக்க வேண்டாம்; ரஜினிகாந்த் இங்கு இல்லை என லதா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். ரஜினிகாந்த்துக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூற போயஸ் தோட்டத்தில் ரசிகர்கள் ஏராளமானோர் குவிந்தனர். ரஜினி இங்கு இல்லை என்று கேட்டு ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்க்கு இன்று 72 வது பிறந்தநாள். கண்டக்டராக பணியை தொடங்கிய ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் வில்லனாக அறிமுகமாக இன்று சூப்பர் ஸ்டாராக உயர்ந்து நிற்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகத்தில் எட்டாத உயரத்தை தொட்டுள்ள அவரின் பிறந்தநாளை ரசிகர்கள் பல இடங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

காவி ரஜினி.. மாட்ட மாட்டேன்னு சொன்னாரே! வள்ளுவருக்கும் ரஜினிக்கும் ஒருசேர விபூதி அடித்த ரசிகர்கள்!

English summary

Let no one wait in the rain; Latha Rajinikanth has said that Rajinikanth is not here. Latha Rajinikanth appealed to the fans gathered in front of Rajini's house in Chennai. A large number of fans thronged Poise Garden to wish Rajinikanth on his birthday.