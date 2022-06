பதற வைத்த "பாஜக ராம்குமார்".. ஸ்டாலினை சீண்டி.. "தோழரை" திட்டி.. மோடியை பாராட்டி.. டென்ஷன் அறிவாலயம்

Chennai

சென்னை: சிவாஜி இன்று இருந்திருந்தால் பிரதமர் மோடியையும், பாஜகவையும் ஆதரித்திருப்பார். உலக அரங்கில் மோடியால் பாரதம் தலைநிமிர்ந்து நிற்பதைக் கண்டு மகிழ்ந்திருப்பார் என்று சிவாஜி கணேசனின் மூத்த மகனும் பாஜகவைச் சேர்ந்தவருமான ராம்குமார் தெரிவித்துள்ளார்... இந்த கருத்து தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கிளப்பி விட்டு வருகிறது.

சினிமாவில் அனைவரையும் ஜெயித்த சிவாஜி கணேசன் அரசியலில் தோற்று போய்விட்டார் என்று பரவலாக சொல்வது உண்டு... ஆரம்பத்தில் திராவிடர் இயக்கத்தின் பரிச்சயமும், ஃபேமஸ் ஆன முகமும் சிவாஜி கணேசன்!!

ஒரே ஒருநாள் திருப்பதி போய் வந்தார் சிவாஜி.. அவ்வளவுதான்... இந்நிகழ்வு பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்த, 1961-ல் காங்கிரஸில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் சிவாஜி.

சிவாஜி இருந்திருந்தால் பிரதமர் மோடிக்கு செவாலியே பட்டத்தை கொடுத்திருப்பார் - சிபிஐ முத்தரசன் பேட்டி

