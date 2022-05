ILTS தலைவரான முதல் ஆசியர் “பிறந்து 5 நாளே ஆன குழந்தை” உயிரை காப்பாற்றியவர் - யார் இந்த முகமது ரேலா?

Chennai

சென்னை: சர்வதேச கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அமைப்பின் தலைவராக, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர் முகமது ரேலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மருத்துவர்களே இதுவரை ஐ.எல்.டி.எஸ் தலைமைப் பொறுப்பை வகித்து வந்த நிலையில், ஆசியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதல்முறையாக ஐ.எல்.டி.எஸ் தலைவராகியுள்ளார்.

கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கணைய அறுவை சிகிச்சை தொடர்பாக 500-க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார் மருத்துவர் முகமது ரேலா.

English summary

Dr. Mohammad Rela from Tamil Nadu has been appointed as the President of the International Liver Transplantation Society. This is the first time an Asian has become the head of ILTS.