திராவிடம் என்பது வாழ்க்கை முறை.. அண்ணா வழியில் அண்ணன் ஸ்டாலின்.. நெகிழ்ந்து வீடியோ வெளியிட்ட கனிமொழி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திமுகவின் முப்பெரும் விழாவையொட்டி, ட்விட்டரில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள திமுக எம்.பி. கனிமொழி, திராவிடம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று தெரிவித்துள்ளார். திராவிடம் குறித்து பல்வேறு வாத விவாதங்கள் நடைபெறும் சூழலில், கனிமொழி இந்த தலைப்பில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது கவனிக்கத் தக்கதாக உள்ளது.

எல்லோருக்கும் சுயமரியாதை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான், திராவிடம் என்று, தனது வீடியோவில் கனிமொழி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கனிமொழி வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் அவர் ஒரு, வயரால் பின்னப்பட்ட, நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க, அருகேயுள்ள சோஃபா ஒன்றில், முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சிறு வயது புகைப்படம் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK MP Kanimozhi posted a video on Twitter on the occasion of the DMK's Mupperum vizha 2021 function. Kanimozhi says that Dravidianism is a way of life.