திருமண நிகழ்வுகளுக்கு இ-பாஸ் கட்டாயம்.. கட்டுப்பாடுகள் என்ன? எப்படி விண்ணப்பிப்பது?.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் திருமண விழாக்களுக்கு இ-பாஸ் கட்டாயம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமண விழாக்களில் ஏற்கனவே உள்ள கட்டுப்பாட்டுகள் தொடரும்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக போடப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காரணமாக கொரோனா தொற்று வெகுவாக குறைந்துள்ளது.

English summary

It has been announced that e-pass is mandatory for wedding ceremonies in Tamil Nadu. Existing restrictions on wedding ceremonies will continue