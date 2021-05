சென்னைக்குள்ளும், தமிழகத்தின் மாவட்டத்திற்குள்ளும் இ பதிவு கட்டாயம்... சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனோ தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளது. மக்கள் தேவையின்றி வெளியில் சுற்றுவதை தவிர்க்க இ-பதிவு முறையை கட்டாயம் ஆக்கி உள்ளது. மாவட்டங்களுக்கு உள்ளேயும், சென்னையில் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கும் இ-பதிவு கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டத்திற்குள் செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும், மாவட்டத்திற்கு வெளியே செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும், பக்கத்து ஊர்களுக்கு செல்ல இபதிவு அவசியமா என்று மக்களுக்கு இ-பதிவு முறை குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கும்.

குறிப்பாக சென்னையில் இன்று முதல் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செல்ல இபதிவு அவசியம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்தும் சந்தேகங்கள் இருக்கும் அவற்றை கேள்வி பதில்களின் வடிவில் இப்போது பார்ப்போம்.

The Tamil Nadu government has declared a full curfew to prevent the spread of coronavirus. It has made the e-registration system mandatory to avoid people wandering outside unnecessarily. E-registration is mandatory within the districts and from one place to another in Chennai.