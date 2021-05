புதிய நிபந்தனைகளுடன் திருமண நிகழ்வுக்கு இ-பதிவு முறை சேர்ப்பு.. என்னென்ன நிபந்தனைகள் முழு விவரம்

Chennai

சென்னை: புதிய நிபந்தனைகளுடன் திருமண நிகழ்வுக்கான இ- பதிவு முறை மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி திருமண நிகழ்வுக்கு வரும் அனைவருக்கும் சேர்த்து ஒரே இ-பதிவு செய்ய வேண்டும். மணமகள், தாய் ,தந்தை என இவர்களில் ஒருவர் மட்டுமே இ-பதிவை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பெருந்தொற்று மிகவும் உச்சகட்டம் அடைந்துள்ளது. இந்தியாவிலேயே தினசரி அதிக பாதிப்பு உள்ள மாநிலமாக மாறி உள்ளது.கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு மே 10ம் தேதி தொடங்கி வரும் 24ம் தேதி காலை வரை இரண்டு வாரங்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தி உள்ளது. அந்த ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளது.

Tamilnadu govt now allowed marriage reason with many condition travel between district by e-registration how people can e-register https://eregister.tnega.org website ? see the article.