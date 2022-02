எங்கிருந்தோ பறந்து வந்து.. பூமியின் வட்டப்பாதையில் சிக்கிய சிறுகோள்.. அடுத்த 4000 வருஷம் துரத்துமாம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பூமியின் வட்டப்பாதையில் எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த சிறுகோள் ஒன்று சிக்கி உள்ளது. அடுத்த 4000 வருடம் இந்த சிறுகோளுடன்தான் நாம் குடும்ப நடத்த போகிறோம்.

பொதுவாக ஒரு கோளின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் வேறு கோள்கள் சுற்றாது. ஆனால் இதையும் மீறி சில கோள்களின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக வேறு சிறு கோள்கள் சிக்கும்.

இந்த சிறு கோள்களை trojan asteroid என்று அழைப்பார்கள். அதாவது ஒரு கிரகத்தின் அதே சுற்றுவட்டப்பாதையில் அதற்கு முன்போ, பின்போ சுற்றும். அதாவது ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள நட்சத்திரம் மற்றும் கோளின் ஈர்ப்பு விசையால் சுற்றுவட்டப்பாதையில் சிக்கி அதில் சுற்றும் சிறுகோள்கள் trojan asteroid என்று அழைக்கப்படும்.

English summary

Earth gets its new Trojan Asteroid: It will be there for next 4000 years in earth orbit.