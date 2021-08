தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 3 ராஜ்யசபா இடங்களில் ஒரு இடத்துக்கு செப்.13-ல் தேர்தல்- மகிழ்ச்சியில் திமுக

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 3 ராஜ்யசபா இடங்களில் ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் செப்டம்பர் 13-ந் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 3 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கு தனித்தனியாக தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்ற திமுகவின் கோரிக்கையை ஏற்று தேர்தல் ஆணையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அதிமுகவின் ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக இருந்தவர் முகமது ஜான். கடந்த மார்ச் மாதம் உடல்நலக் குறைவான் முகமது ஜான் காலமானார். பின்னர் சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக ராஜ்யசபா எம்.பி.க்களான வைத்திலிங்கம், கே.பி. முனுசாமி இருவரும் போட்டியிட்டு வென்றனர்.

வைத்திலிங்கம் ஒரத்த நாடு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வானார்; கே.பி.முனுசாமி வேப்பனஹள்ளி தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வானார். இதனையடுத்து இருவரும் ராஜ்யசபா எம்.பி. பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். இதனால் தமிழகத்தில் மொத்தம் 3 ராஜ்யசபா எம்.பி. இடங்கள் காலியாக இருந்தன.

English summary

The Chief Election Commission today announced that the Rajya Sabha bypoll which was fall vacancy caused by death of AIADMK MP Mohammedjan in March 2021. Rajya Sabha bypoll was scheduled for Sept 13.