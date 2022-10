ஓபிஎஸ் கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் கன்னி வெடி வைக்க தயாராகும் இபிஎஸ்.. ப்ளான் கைகொடுக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் இணைப்புக்கு முற்றும் போட்ட கையோடு அவர் கால் வைக்கப்போகும் இடங்களில் எல்லாம் கன்னி வெடி வைக்க தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எம்ஜிஆர் உருவாக்கி ஜெயலலிதா ராணுவக்கட்டுக்கோப்போடு கட்டிக்காத்த அதிமுகவிற்கு 50 வயதாகப் போகிறது. பொன்விழா காணப்போகும் கட்சியின் கொண்டாட்டத்திற்கு இந்த நேரத்தில் எத்தனையோ ஏற்பாடுகள் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இடையேயான பிரச்சினையால் அதிமுக அலுவலகமே போர் நடந்து முடிந்த இடம் போல அமைதியாக காட்சி அளிக்கிறது.

கடந்த 35 ஆண்டுகளில் அதிமுக எத்தனையோ சிக்கல்களில் இருந்து மீண்டிருக்கிறது ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலில் இருந்து மீளுமா? தலைமைகளுக்கு இடையேயான பிரச்சினைகள் முடிந்து ஒற்றுமை ஏற்படுமா என்று அதிமுக தொண்டர்கள் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளனர். கட்சியை முழுவதும் தன் வசமாக்கி விட்டதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கருதினாலும் ஓ.பன்னீர் செல்வமும் தனது பக்கத்தில் இருந்து காய்களை நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் கன்னி வெடிகளை வைக்க தயாராகி வருகிறாராம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

As the intra-party conflict in AIADMK has reached its peak, Edapadi Palanisamy has called for a meeting of district secretaries and MLAs. It has been reported that O. Panneer Selvath is getting ready to explode all the places where he is going to set foot.