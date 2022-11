யாருக்கு வயிறு எரிகிறது..மக்களுக்கு வயிறு எரிகிறது..நேருக்கு நேர் பேச தயாரா? பழனிச்சாமி சவால்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சி நடத்துவதைப் பார்த்து மக்களுக்கு வயிறு எரிவதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அ.தி.மு.க.வின் 10 ஆண்டுகால சாதனைகள் குறித்து பேச நான் தயார், தி.மு.க.வின் 18 மாத சாதனை குறித்து பேச நீங்கள் தயாரா? என்று மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சவால் விடுத்துள்ளார்.

சேலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அ.தி.மு.க.வின் கடந்த 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பாதாளத்திற்கு சென்றுவிட்டது என்ற குற்றச்சாட்டை முதலமைச்சர் சுமத்தியிருக்கிறார். அதோடு, 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் தொழில்வளம் வரவில்லை என்றும், அதனால் தமிழ்நாடு ஏற்றம் பெறவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் என்னென்ன பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தை முதலமைச்சருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்க எங்கு அழைத்தாலும் நான் வரத் தயார். கடந்த 18 மாத தி.மு.க. ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து பேச நீங்கள் தயாரா..? என்று கேட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஆதார் எண்ணுடன் மின் இணைப்பு எண் இணைப்பு கட்டாயம்.. இன்னலில் மக்கள்.. சீமான் கோரிக்கை

English summary

Edappadi Palanisamy has alleged that people are getting sick of seeing the rule of Chief Minister Stalin. I am ready to talk about 10 years of ADMK's achievements, are you ready to talk about 18 months of DMK's achievements? Edappadi Palaniswami has challenged M.K.Stalin.