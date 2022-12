ஆவின் நெய் 115 ரூபாய் உயர்வு.. இனி பணக்காரர்கள் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும்.. எடப்பாடி கண்டனம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 9 மாதங்களில் நெய் விலையை ரூ. 115 உயர்த்தி ஆவின் பொருட்களை இனி பணக்காரர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என்கிற நிலைக்கு தள்ளியுள்ளது திமுக அரசு என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஆவின் நெய் விலை நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 50 உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இன்று முதல் வெண்ணெய் விலை 20 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஆவின் பொருட்களின் விலையை தமிழக அரசு கடுமையாக உயர்த்தியுள்ளதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has condemned Tamil Nadu government for price hike in Aavin products. Edappadi Palaniswami has criticized that dmk government pushing to the point where only the rich people can use Aavin products.