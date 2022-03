இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புங்க!- பிரியாணி கடையில் அராஜகம் செய்த திமுகவினர்.. கொதிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரியாணி கடை உரிமையாளரை தாக்கி கடையை சூறையாடிய விவகாரத்தில் திமுக கவுன்சிலரை தமிழ்நாடு அரசு பதவி நீக்கம் செய்யுமா? என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பல்லாவரம் அருகே திருநீர்மலையில் பிரியாணி கடை நடத்தி வருபவர் அனீஸ். இவரது கடைக்கு சென்ற ரவுடிகள் சுகுமார் மற்றும் தினேஷ், மாதம் ரூ.10,000 மாமூல் கேட்டு மிரட்டியுயதாக கூறப்படுகிறது.

கடை உரிமையாளரோ தன்னால் ரூ.10,000 தர முடியாது என்றும் ரூ.3,000 வேண்டுமானால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பணத்தை கூகுள் பேவில் அனுப்பி இருக்கிறார்.

Will the Tamil Nadu government sack the DMK councilor in the case of attacking the owner of a biryani shop and looting the shop? AIADMK co-coordinator Edappadi Palanisamy has questioned: