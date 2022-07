இரவில் திடீர் ஆலோசனை.. இன்றும் ஈபிஎஸ் வீட்டுக்கு போன முக்கிய புள்ளிகள் - சிக்னல் கொடுத்த எடப்பாடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று இரவும், இன்று காலையிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது ஆதரவாளர்களோடும், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் உடனும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழுவை ஜூலை 11ஆம் தேதி நடத்தி, பொதுச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்கத் தயாராகி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, நீதிமன்றம் வாயிலாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் குடைச்சல் கொடுத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், பொதுக்குழு நடைபெறுவதற்கு இருக்கும் தடைகளை உடைக்கும் வகையில் விரைவாகச் செயல்பட வேண்டும் என சட்ட வல்லுநர்களுக்கும், தனது தரப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கும் ஈபிஎஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ்ஸை சமாளிச்சிடலாம்.. 'அந்த கண்ணுக்குத் தெரியாத எதிரி’ - ஆதரவாளர்களுக்கு எடப்பாடி போட்ட ஆர்டர்!

English summary

Edappadi Palanisamy held important meeting with his supporters and senior lawyers last night and this morning. EPS instructed his lawyers to act quickly to break the existing barriers to holding the General body meeting.