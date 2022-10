பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அறையை சீர்படுத்தி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் -எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அறையை சீர்படுத்தி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பேருந்து நிலையங்களில் 1,000க்கும் மேற்பட்ட பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அறைகள் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

பாலூட்டும் தாய்மார்ளுக்கான அறைகள் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட முக்கிய திட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் பதிவு வருமாறு;

English summary

Leader of the Opposition Edappadi Palaniswami has urged the Tamil Nadu government to refurbish the room for lactating mothers and bring it into use.