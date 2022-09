கவனிச்சீங்களா.. பிரதமர் மோடி ஸ்டைலில் அதிமுக அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்த ஈபிஎஸ்.. வெளியான வீடியோ

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு 72 நாளுக்கு பிறகு இன்று அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்றார். இந்த வேளையில் அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாணியில் அதிமுக அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்த வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணமடைந்த பிறகு அதிமுக இரட்டை தலைமையின் கீழ் பயணம் செய்தது. கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர் செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் செயல்பட்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் இந்த ஆண்டில் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. கடந்த ஜூன் மாதம் மத்தியில் இந்த விவகாரம் வெளிப்படையாக தெரியவந்தது. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக்க அவரது ஆதரவாளர்கள் முடிவு செய்தனர்.

English summary

AIADMK's Interim General Secretary Edappadi Palanisamy went to the AIADMK head office today after 72 days. Meanwhile, a video of he entering the AIADMK office in the style of Prime Minister Narendra Modi. Videos rounds on Internet.