ஓபிஎஸ் சொன்ன சீக்ரெட்.. ஷாக் ஆன எடப்பாடி.. ‘ஃபர்ஸ்ட் டைம்’ .. ஈபிஎஸ் தரப்பில் தொற்றிக்கொண்ட பயம்!

சென்னை : சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ ஒருவர் எடப்பாடி அணியிலிருந்து ஓபிஎஸ் பக்கம் தாவியிருக்கும் நிலையில், மேலும் பல 'ஸ்லீப்பர் செல்கள்' வர இருப்பதாக ஓபிஎஸ் பொடி வைத்துப் பேசியிருப்பது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தனி நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக அமைந்த நிலையில், ஈபிஎஸ் அணியில் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் ஓபிஎஸ் பக்கம் சாய்ந்துள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை, தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் வேலைகளில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்தவர்கள், இன்னும் பலர் வர இருக்கிறார்கள் எனத் தெரிவித்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் நேற்றுச் சொன்ன விஷயம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை கதிகலங்கச் செய்துள்ளது.

English summary

While a sitting MLA has jumped to OPS team, O Panneerselvam's talk of more sleeper cells will come has created a stir in the political arena. What O. Panneerselvam said yesterday has upset the Edappadi Palaniswami side.