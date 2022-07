லாப நஷ்ட கணக்கா? ஜெ.வீடு.. மறுக்கும் எடப்பாடி.. இதெல்லாம் அசிங்கம் - குமுறும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை போயஸ் கார்டனில் ஜெயலலிதா வசித்த வேதா நிலையத்தை விற்பனை செய்ய இருப்பதாக தகவல் வந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி அதை வாங்குவதில் விருப்பம் காட்டவில்லையாம்.

கால் நூற்றாண்டு காலத்திற்கும் மேலாக தமிழகத்தின் அதிகார மையமாகத் திகழ்ந்த ஜெயலலிதாவின் வீட்டை அவரது வாரிசுகளான ஜெ.தீபா, தீபக் ஆகியோர் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெயலலிதாவின் வீட்டை அதிமுக சார்பில் வாங்கலாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் யோசனை தெரிவித்தும், அதில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆர்வம் காட்டவில்லை எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

It was reported that Jayalalitha's Vedha Nilayam in Poes Garden, where Jayalalitha lived, is to be sold, O. Panneerselvam suggested that could be bought on behalf of the ADMK, but Edappadi Palanisamy was not interested in it.