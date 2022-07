ஓபிஎஸ்ஸை சமாளிச்சிடலாம்.. ‘அந்த கண்ணுக்குத் தெரியாத எதிரி’ - ஆதரவாளர்களுக்கு எடப்பாடி போட்ட ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு நடத்துவதற்கு ஓபிஎஸ் கொடுக்கும் சிக்கல்களை திறம்படச் சமாளித்தாலும், கண்ணுக்குத் தெரியாத எதிரியின் பிரச்சனையால் கவலையில் இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை சென்னை வானகரத்தில் வரும் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை முழுவீச்சில் மேற்கொண்டு வருகிறது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் ஆகியவற்றில் ஓபிஎஸ் ஏற்படுத்தியுள்ள தடைகளை வென்றுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கும் ஈபிஎஸ், கொரோனாவால் சிக்கல் வந்துவிடக்கூடாது என்றுதான் அதிக கவலையில் உள்ளாராம்.

English summary

Edappadi Palanisamy faction is making full-scale preparations to hold ADMK general body meeting on July 11. EPS is more worried that there should be no problem due to Corona.