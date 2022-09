கேட்டுச்சா.. ‛இடைக்கால’ இல்லை.. அதிமுக நிரந்தர பொதுச்செயலாளரே இபிஎஸ் தான்!அழுத்திய மாஜி அமைச்சர்கள்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று கூறியுள்ளது. இது ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் தான் அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் என மாஜி அமைச்சர்கள் அழுத்தி கூறியுள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக பொதுக்குழுவில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் நடந்தன. ஜூன் 23ல் நடந்த பொதுக்குழுவில் களேபரத்துடன் முடிவடைந்தது. இதில் தீர்மானங்கள் ஒன்றும் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

அதன்பிறகு கடந்த ஜூலை மாதம் 11ல் நடந்த பொதுக்குவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதில் ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பினர் பங்கேற்கவில்லை.

English summary

The Madras High Court today gave its verdict in favor of Edappadi Palaniswami in the AIADMK general committee case. The former ministers have insisted that Edappadi Palanishamy is the permanent general secretary of AIADMK while this has caused a setback for O Panneer Selvam.