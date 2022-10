"என் உயிர் உள்ளவரை அதிமுகவின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவேன்" - தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக தொண்டர்களுக்கு அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், என் உயிர் உள்ளவரை அதிமுகவின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவேன், அதிமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமரவைத்தே தீருவேன் என எடப்பாடி பழனிசாமி சூளுரைத்துள்ளார்.

அதிமுகவின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவு மற்றும் 51வது ஆண்டு தொடக்க விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு முடிவு செய்துள்ளது. அக்டோபர் 17, 20 மற்றும் 26 ஆகிய 3 நாட்கள் அ.தி.மு.க. பொன்விழா நிறைவு மற்றும் 51-வது ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டங்கள், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற உள்ளன.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 20-ஆம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொள்கிறார். இந்தப் பொதுக்கூட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இதற்கிடையே, அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று மாலை சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், கட்சியின் தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்தக் கடிதத்தில் என் உயிர் உள்ளவரை அதிமுகவின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவேன். அதிமுகவை மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமரவைத்தே தீருவேன். அரசியல் பயணம் கரடுமுரடானது என்ற ஜெயலலிதாவின் வாக்கை பின்பற்றுவேன் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தங்களுக்கும் தங்களுடைய வாரிசுகளுக்கும் எதிர்பார்த்த பதவி கிடைக்கவில்லை என சிலர் இடம்மாறியுள்ளனர் என ஓ.பன்னீர்செல்வத்தையும் அந்தக் கடிதத்தில் விமர்சித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has written a letter to ADMK workers. I will work for the development of ADMK as long as I live, Edappadi Palaniswami assures to party cadres.