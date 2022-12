தோளில் ஏறும் ’தாமரை’! கழற்றி விடும் இபிஎஸ்! ‘அவங்களே’ விட மாட்டாங்க.. கூட இருக்கும் ஸ்லீப்பர் செல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மூன்று சதவீத வாக்குகள் வைத்திருக்கும் பாஜக 30 சதவீத வாக்குகள் வைத்திருக்கும் அதிமுகவின் தோளில் ஏறி பயணிக்கவே விரும்பும் எனவும், ஆனால் இதனை எடப்பாடி பழனிச்சாமி விரும்பாத நிலையில் பாஜகவை விட்டு அவர் விலகினால் அவரது ஆதரவாளர்களே அவருக்கு எதிராக திரும்புவார்கள் என மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி கூறி இருக்கிறார்.

ஒற்றை தலைமை விவகாரம் அதிமுக அலுவலகத்தில் வெடித்ததில் இருந்தே செய்தியாளர் சந்திப்பு, சிறப்பு பேட்டிகள், ஆலோசனை என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்து ஊடகங்களிலும் பொதுவெளிகளிலும் பேசி வந்தார்.

ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதற்கு நேர் எதிராக எந்தவித ரியாக்ஷனும் காட்டாமல் வழக்கம்போல் அமைதியாகவே இருந்தார். பொதுக்குழு வரையிலேயே அவர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை கூட தவிர்த்து வந்த நிலையில் ஆதரவாளர்கள் மூலமாக மட்டுமே தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி வந்தார்.

English summary

Senior journalist Mani has said that the BJP, which has three percent of the votes, wants to ride on the shoulders of the AIADMK, which has 30 percent of the votes, but if Palaniswami does not want to do this, if he leaves the BJP, his supporters will turn against him.