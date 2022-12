எக்சிட் ‘தலை’.. கூட்டணி தொடர எடப்பாடி விதித்த ‘ஒரே’ நிபந்தனை! மிரண்ட மேலிடம்..என்ன இப்படி சொல்றாங்க?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக செயல்படும் பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை இபிஎஸ் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் கூட்டணி தொடர வேண்டுமானால் 'ஒரு' நிபந்தனை அதனை நிறைவேற்ற வேண்டுமென தன்னிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வந்த மூத்த தலைவர்களிடம் எடப்பாடி நேரடியாகவே தெரிவித்ததாக தகவல்கள் உலாவுகின்றன.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு எப்போது முடிவு வரும் என அந்த கட்சியினருக்கே தெரியாது போல. அந்த அளவுக்கு முடிவில்லா தொடர்வண்டி பயணம் போல அதிமுக விவகாரம் நாளுக்கு நாள் ஏதாவது ஒரு சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது.

ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையிலான அதிகார மோதலில் பாஜக தலைமை எவ்வளவோ பேசிப் பார்த்தும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என விடாப்பிடியாக இருக்கிறார் தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

According to reports, Edappadi directly told the senior leaders who came to negotiate with him that if the alliance is to continue, it must fulfill 'one' condition while EPS is taking steps to oust the BJP, which is working in support of OPS, from the alliance.