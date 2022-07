சீனியர் செங்கோட்டையனுக்கு மீண்டும் கல்தா? குமுறும் ஆதரவாளர்கள் - எடப்பாடி டீமில் வெடிக்கும் பூசல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக மூத்த தலைவரான செங்கோட்டையனுக்கு இப்போதும் முக்கிய பதவியை வழங்க எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராக இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், ஈபிஎஸ் தரப்புக்குள் மெல்ல பூசல் எழத் தொடங்கியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஆனால், ஓபிஎஸ் தரப்பினர் வகிக்கும் பதவிகள் பறிக்கப்பட்டு, அந்த பதவிகளை தனது ஆதரவாளர்களுக்கே எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த பதவிகளுக்காக, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களான சீனியர்கள் பலர் காய்நகர்த்தி வருகின்றனர். அதில் சிலருக்கு பதவிகள் கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டதாகவும் செய்திகள் வட்டமடிக்கின்றன.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக இளையராஜாவுக்கு வாழ்த்துகள்- ஓபிஎஸ் அறிக்கை! எடப்பாடி பழனிசாமியும் வாழ்த்து!

English summary

After Edappadi Palaniswami becomes AIADMK General Secretary, he will give important posts to his supporters. But, It is said that Edappadi Palaniswami is not ready to give senior AIADMK leader Sengottaiyan a key post.