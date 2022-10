சீனியர்களை டம்மியாக்கினாரா எடப்பாடி? பரபரப்பில் ’பாண்டிய’ மண்டலம்! ரர.க்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை ஓரம் கட்டியுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது தனது காலத்திலிருந்து அதிமுகவில் பயணிக்கும் சீனியர்களை டம்மி செய்யும் வகையில் அவர்களுக்கு பெயர் அளவிலான பொறுப்புகளை கொடுத்துள்ளதாகவும் பல மூத்த முக்கிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் புலம்பி வருவதாக அதிமுக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் பேசி வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு முதல்வராக பதவியேற்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சி ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அடுத்ததாக முதல்வராக பதவியேற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது கட்சியினை தனது முழுமையான கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அவர் சிறை செல்ல நேர்ந்தது. இதனால் கூவத்தூர் பங்களாவில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்எல்ஏக்களில் ஒருவரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக பதவியேற்றார்.

English summary

Edappadi Palanichami, who sidelined O. Panneerselvam's side in AIADMK, has now given name-level responsibilities to the seniors traveling in AIADMK since his time and many senior important former ministers are lamenting that the blood of AIADMK is talking.