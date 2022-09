டிடிவி எங்களுக்கு போட்டியா? போங்க தம்பி காமெடி பண்ணிகிட்டு! டேட்டாக்களுடன் பொளந்து கட்டும் ர.ர.க்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் டிடிவி தினகரன் சசிகலா உள்ளிட்டோர் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறி வரும் நிலையில் டிடிவி தினகரனின் வாக்கு சதவீதத்திற்கும் அதிமுக வாக்கு சதவீதத்திற்கும் ஏணி வைத்தாலும் எட்டாது எனவும், பல தொகுதிகளில் அதிமுக தோற்றிருந்தாலும் அதற்கும் டிடிவி தினகரனின் வாக்கு வங்கிக்கும் துளியும் சம்பந்தம் இல்லை என அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகள் புள்ளி விபரங்களுடன் கூறி வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி என பல அணிகளாக பிரிந்து செயல்படுவதால் தான் திமுக வெற்றி பெற்றது என ஓ,பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் கூறிவரும் நிலையில் அவர்களை மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என்கின்றனர்.

அதே நேரத்தில் பல தொகுதிகளில் அதிமுக தோற்றிருந்தாலும் அதற்கும் டிடிவி தினகரனின் வாக்கு வங்கிக்கும் துளியும் சம்பந்தம் இல்லை என அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகள் புள்ளி விபரங்களுடன் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

While O. Panneerselvam is saying that DTV Dhinakaran Sasikala and others should work together in AIADMK, AIADMK IT department administrators are saying with statistics that even if they put a ladder to TTV Dhinakaran's vote percentage and AIADMK vote percentage, they will not reach.