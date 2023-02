பாஜகவின் கைப்பாவையாக தேர்தல் ஆணையம்.. அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ள முயற்சி.. திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!

அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக பாஜக வர முயற்சிப்பதாக திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை: அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜகவின் கைப்பாவையாக தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வருவதாக திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாக முடிவு எடுத்ததாக தெரியவில்லை என்று கூறியுள்ள திருமாவளவன், அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக வர பாஜக முயற்சிப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே அதிமுகவின் உட்கட்சி மோதல் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. இதனிடையே ஓபிஎஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இரு தரப்பிலும் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக இரு தரப்பும் பாஜகவின் ஆதரவை கோரிய நிலையில், தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க கால தாமதம் செய்து வருகிறது. இதனிடையே பாஜக நிலைப்பாடு எப்போது அறிவிக்கப்படும் என்ற கேள்விக்கு, அதிமுக இன்னும் 2 நாட்கள் காத்திருக்கட்டும் என்று நாராயணன் திருப்பதி பதில் அளித்திருந்தார்.

