நான் கிரிக்கெட் வீரர்! பவுலர்களை பார்த்து பயந்தால் வேலைக்கு ஆகுமா! அமமுக வேட்பாளர் சிவபிரசாத் பளிச்!

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளர் சிவபிரசாத் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர்.

சென்னை: தாம் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் என்றும் எவ்வளவு பெரிய பவுலர்களாக இருந்தாலும் தன்னால் அவர்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார் ஈரோடு கிழக்கு அமமுக வேட்பாளர் சிவபிரசாத்.

29 வயது இளைஞரான அமமுக வேட்பாளர் சிவபிரசாத் ஈரோடு என்ற பெயரில் மட்டும் தான் ரோடு இருக்கிறதே தவிர ஊரில் ரோடு இல்லை என பஞ்ச் டயலாக்கு எல்லாம் பேசி தெறிக்க விடுகிறார்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் எண்ணற்ற தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் இருப்பதாகவும் அவற்றை எல்லம் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி வாக்குக் கேட்பேன் எனவும் நம்பிக்கை பொங்க கூறுகிறார் சிவ பிரசாத்.

English summary

Erode East AmmK candidate Sivaprasad said that, am a cricketer and no matter how big the bowlers are, my confident can face them.