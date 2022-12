இவ்வளவு மாற்றங்களை செய்தும்.. அங்கே மட்டும் கை வைக்காத ஸ்டாலின்! அப்படியே நெகிழ்ந்து போன அமைச்சர்கள்

Chennai

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலினையும் சேர்த்து இன்று 11 அமைச்சர்களின் இலாக்காக்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் இவ்வளவு மாற்றங்களை செய்தும் கூட அமைச்சரவையில் முக்கியமான மாற்றம் ஒன்றை செய்யவில்லை.

ஒன்றரை வருடத்திற்கு பின் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சர் ஆனது மட்டுமின்றி மட்டுமின்றி பல சீனியர் அமைச்சர்களின் துறைகளும் மாற்றப்பட்டு உள்ளன. மூத்த அமைச்சர்கள் சிலருக்கு கூடுதலாக இலாக்காக்கள் கொடுக்கப்பட உள்ளன.

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அமைச்சரவை பதவி ஏற்று 19 மாதங்கள் ஆகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்எல்ஏ இன்று தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவி ஏற்று உள்ளார். இன்று இவருக்கு விளையாட்டு, இளைஞர் நலன் ஆகிய துறைகள் இன்று அளிக்கப்படுகிறது. இதோடு பல இலாக்கா மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன.

இளைஞர்களை அணி திரட்டுவதில் வல்லவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்! தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி புகழாரம்!

Even after so many cabinet changes, Why did CM Stalin not to one important change?