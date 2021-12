வேணும்னா சசிகலாவை பாஜகவில் சேர்த்துக்கோங்க.. அதிமுகவுக்கு அண்ணாமலை என்ன அட்வைசரா? ஜெயக்குமார் நறுக்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சொந்த கட்சி வேலைகளை அவர் பார்க்கட்டும். அவர் என்ன அதிமுகவுக்கு அட்வைசரா என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை முன்னாள் அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

அதிமுகவில் சசிகலாவை இணைப்பதா வேண்டாமா என்ற பிரச்சினை எழுந்துள்ளது. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவுக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளிட்டோர் சென்றிருந்தனர்.

அப்போது ஓபிஎஸ் பேசுகையில் திருந்தி வந்தவர்களை ஏற்பதே நல்ல தலைமைக்கு அழகு என கூறியிருந்தது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

