அதிமுகவை அழிக்க பொய் வழக்கு... ஹிட்லரின் மறு உருவம் ஸ்டாலின் - ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஹிட்லர், முசோலினியின் மறு உருவம் போல் முதல்வர் ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். ஆயிரம் ஸ்டாலின் வந்தாலும் அதிமுகவை அழிக்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விடுதலை செய்யப்பட்டார். நில அபகரிப்பு உள்ளிட்ட 3 வழக்குகளிலும் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது.

ஜெயக்குமாருக்கு 3 வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதை அடுத்து , அவர் இன்று காலை 6 மணிக்கு சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார்.

Former Minister Jayakumar has accused Chief Minister Stalin of acting as a reincarnation of Hitler and Mussolini. He also said that the superpowers could not be destroyed even if a thousand Stalin came.