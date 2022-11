"பாசிசம்'".. 'தமிழகத்தில் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் அமலில் உள்ளதா?'.. அதிமுக இன்பதுரை விமர்சனம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் அமலில் உள்ளதா? என்றும்.. முதல்வருக்கு எதிராக எவரேனும் மூச்சுவிட்டால் கூட போலீஸுக்கு மூக்கு சிவக்கிறதே? என்றும் அதிமுக முன்னாள் எம்.எல். ஏ இன்பதுரை ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.

அரசியல் விமர்சகர் கிஷோர் கே சுவாமி தனது சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிடும் கருத்துகள் தொடர்ச்சியாகச் சர்ச்சையைக் கிளப்பும் வகையில் இருந்து வருகிறது.

ஏற்கனவே இது தொடர்பாக அவர் மீது பல வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதற்கிடையே தமிழக போலீசார் இன்று காலை அவரை கைது செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Take legal action against those who speak ill of the government. its no wrong.That is the law. But it is fascism that we will investigate only by imprisoning! AIADMK front MLA Inpadurai posted a tweet.