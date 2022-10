சென்னை - மைசூரு இடையே வந்தே பாரத் ரயில்.. நவ.10 முதல் பயணிக்கலாம்.. என்னென்ன வசதிகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாட்டின் 5ஆவது வந்தே பாரத் ரயில் சென்னை மைசூரு இடையே நவம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி முதல் ஓடத் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் நாடு முழுவதும் 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதிக்குள் 75 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயங்கத் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

டெல்லி - வாரணாசி, டெல்லி -ஸ்ரீ மாதா வைஸ்னோ தேவி கத்ரா மற்றும் காந்தி நகர் - மும்பை இடையே வந்தே பாரத் ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்றைய தினம் இமாசல பிரதேசத்தில் 4வது வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். வந்தே பாரத் ரயில் 52 நொடிகளில் 100 கி.மீட்டர் வேகத்தை எட்டும்.

இந்த நிலையில் தென்னிந்தியாவில் சென்னையில் 5வது வந்தே பாரத் ரயில் நவம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் இயக்கப்பட உள்ளது.

நாட்டின் 4-வது 'வந்தே பாரத் ரயில்'.. இமாசல பிரதேசத்தில் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்

English summary

It is reportedly said that 5th Vande Bharat express will connect Chennai, Bengaluru and Mysuru. from November 10. To celebrate the country's 75th Independence Day, the central government has announced that 75 Vande Bharat trains will start running across the country by August 25, 2023.